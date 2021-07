Figc | bocciato i ricorsi di 6 club | Chievo escluso dalla serie B | cinque squadre dalla C

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il consiglio federale dellaha comunicato di averpresentati da sei. In seguito alla segnalazione della Covisoc, queste seierano state momentaneamente escluse dai rispettivi prossimi campionati. La sentenza è ora definitiva e dice che ilB. Stesso discorso per Casertana, Novara, Carpi, Paganese e Sambenedettese, maC. Si prospetta dunque un’estate piuttosto intensa tra ripescaggi e ...

Roma ha superato l'esame a pieni voti e lasta meditando se non sia il caso di presentare la ...tra Locatelli e la Juventus ma il centrocampista per adesso sorride solo ad Allegri e hala ......due squadre in predicato di non iscriversi al campionato di serie C la Covisoc hale domande di diverse societa' che potrenno presentare ricorso . Giovedì i verdetti definitivi dellaIl consiglio federale della Figc, a seguito delle segnalazioni Covisoc, ha bocciato i ricorsi di 6 club. Il Chievo viene escluso dalla serie B, Casertana, Novara, Carpi, Paganese e Sambenedettese ...Il Consiglio della Figc ha bocciato i ricorsi di 6 club: il Chievo viene escluso dalla serie B, Casertana, Novara, Carpi, Paganese e Sambenedettese dalla C.