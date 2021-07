Dayane Mello e Rosalinda Cannavò | Deianira smaschera le chat segrete Ecco tutta la verità sul bacio

Leggi su cityroma

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il popolo del web in particolare le fan dellasono infuriate con, le due ex gieffine le ricordiamo al grande fratello di Signorini in perfetta sintonia, ed in un certo periodo anche molto intime. Storia morta e sepolta già prima chesi fidanzasse con Andrea Zenga uno dei figli del famoso calciatore Walter.recentemente ha dichiarato: “Voglio essere onesta. Poco tempo fa ho vistoper uno shooting. C’è stato un momento in cui mi ha dato una stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella Casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. ...