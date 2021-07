Clio Make Up disperata per il suo amato gatto Oscar: “Ha un tumore incurabile” (Di giovedì 15 luglio 2021) Clio Zammatteo, meglio conosciuta con il nome di Clio Make Up, negli anni è diventata famosa per i tutorial e come truccatrice, appunto, ma di recente è anche diventata imprenditrice lanciando la sua linea di cosmetici. Da sempre molto attiva su Instagram, racconta ai follower (ne ha la bellezza di oltre 3 milioni) anche la sua vita privata. Tornata lo scorso anno in Italia, a Milano dopo aver vissuto a New York con il marito Claudio Midolo ha due bellissime figlie, Grace e Joy, e quattro gatti. Clio Zammatteo, che ha 38 anni ed è di Belluno, trasmette empatia a ogni post, è sempre sorridente, ma le ultime Storie è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021)Zammatteo, meglio conosciuta con il nome diUp, negli anni è diventata famosa per i tutorial e come truccatrice, appunto, ma di recente è anche diventata imprenditrice lanciando la sua linea di cosmetici. Da sempre molto attiva su Instagram, racconta ai follower (ne ha la bellezza di oltre 3 milioni) anche la sua vita privata. Tornata lo scorso anno in Italia, a Milano dopo aver vissuto a New York con il marito Claudio Midolo ha due bellissime figlie, Grace e Joy, e quattro gatti.Zammatteo, che ha 38 anni ed è di Belluno, trasmette empatia a ogni post, è sempre sorridente, ma le ultime Storie è ...

Advertising

tzvip_68 : Quando dopo anni che segui Clio make up, lei ti apre i dm e risponde ???? - natastancaa : Il mio kink è andare su Facebook e leggere i commenti delle boomer indignate perché Clio make up pubblica articoli… - intoforeverland : Ma Clio Make Up tutt'apposto? Manco il colore è riuscita a cambiare io veramente boh. - Roby1789 : @Axen0s @AlvisiConci E Renzi pur di farsi conoscere tra i riluttanti millennials, sfiderà a singolar tenzone Clio M… - FedericaSure : @rostokkio Ci sarebbe più costrutto in un ombretto di Clio Make up che in un trattato scritto a quattro mani dai Ferragnez ?? -