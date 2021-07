Clementino sul tatuaggio in onore di Insigne: "L'ho sentito per tutto l'Europeo, l'avevo già deciso" (Di giovedì 15 luglio 2021) Al Corriere dello Sport, il noto rapper napoletano Clementino ha rilasciato un'intervista sulla vittoria degli Europei. La vittoria azzurra, auspicata dallo stesso sui social, ha contribuito a stringere il rapporto con i calciatori campani. Il rapper ha commentato come è nato il tatuaggio in onore di Lorenzo Insigne: "Con Insigne mi sono sentito per tutto l'Europeo, sono stato il portafortuna dell'Italia perché ho pronosticato il risultato delle prime due partite e un grande Europeo per Insigne, Immobile e Donnarumma, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 luglio 2021) Al Corriere dello Sport, il noto rapper napoletanoha rilasciato un'intervista sulla vittoria degli Europei. La vittoria azzurra, auspicata dallo stesso sui social, ha contribuito a stringere il rapporto con i calciatori campani. Il rapper ha commentato come è nato ilindi Lorenzo: "Conmi sonoperl', sono stato il portafortuna dell'Italia perché ho pronosticato il risultato delle prime due partite e un grandeper, Immobile e Donnarumma, ...

