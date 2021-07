Alluvioni in Germania, almeno 42 vittime e decine di dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) Si aggrava il bilancio delle Alluvioni che hanno colpito in queste ore la Germania occidentale. Secondo quanto riportato dalla polizia sono 42 i morti e decine di disperi. Tra le vittime anche due pompieri durante le operazioni di soccorso nella città di Altena nella centrale elettrica di Werdohl-Elverlingsen. Particolarmente grave la situazione nella Renania-Palatino e in Vestfalia, dove circa 200mila persone sono rimaste senza elettricità e le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza. La cancelliera Angela Merkel, oggi a Washington per un vertice con il presidente Joe Biden, si è detta “sconvolta per la catastrofe” ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Si aggrava il bilancio delleche hanno colpito in queste ore laoccidentale. Secondo quanto riportato dalla polizia sono 42 i morti edi disperi. Tra leanche due pompieri durante le operazioni di soccorso nella città di Altena nella centrale elettrica di Werdohl-Elverlingsen. Particolarmente grave la situazione nella Renania-Palatino e in Vestfalia, dove circa 200mila persone sono rimaste senza elettricità e le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza. La cancelliera Angela Merkel, oggi a Washington per un vertice con il presidente Joe Biden, si è detta “sconvolta per la catastrofe” ...

