Alluvione in Germania | morti e dispersi Merkel | Sconvolta

Advertising

lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - SkyTG24 : Undici persone sono morte e oltre 70 risultano disperse a causa delle forti piogge e delle #inondazioni che hanno c… - QwieQuatsch : RT @BEPPESARNO: ...Nel #nordeuropa l'alluvione di stanotte ha trasformato vaste aree della #germania????, del #belgio????, dell'#olanda???? in pa… - vinbattaglia : RT @ilriformista: In #Germania l’alluvione provoca un’ecatombe: già 19 i decessi e almeno 70 i dispersi, il maltempo ha causato il crollo d… - BEPPESARNO : ...Nel #nordeuropa l'alluvione di stanotte ha trasformato vaste aree della #germania????, del #belgio????, dell'#olanda… -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Germania

... uno dei centri più colpiti dall'. In quest'area, secondo quanto riporta la Bild , non ci ... Vedi Anche, la forza del fiume esondato nelle strade è impressionante: l'acqua porta via le ...in, elicotteri in azione 'Non abbiamo ancora un'immagine chiara di quante siano le vittime' e 'si cercano dispersi con gli elicotteri'. Lo ha detto il ministro - presidente del ...Per far fronte a quello che è stato definito "il peggior maltempo degli ultimi 300 anni", le autorità olandesi hanno deciso di schierare l'esercito ...Una squadra di soccorso per le inondazioni e un elicottero sono stati mobilitati dalla Francia per aiutare i soccorsi locali in Belgio, soprattutto nelle aree inondate intorno alla città di Liegi. Anc ...