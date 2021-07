Una Vita puntata di oggi 14 luglio 2021, il complicato battesimo di Moncho (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lolita ha messo un veto al battesimo di Moncho, ovvero che si utilizzi l’acqua della Sorgente del Montone Blu, così nella puntata di Una Vita di oggi 14 luglio 2021, Ramon e Antonito cercheranno di soddisfare la sua richiesta altrimenti il bambino non sarà battezzato. Le stramberie della bottegaia saranno così assecondate, con la speranza che possano servire a far cessare i continui pianti del piccolo. Vi ricordiamo che le puntate già andate in onda sono disponibili sul sito Mediaset Play. Maria De ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lolita ha messo un veto aldi, ovvero che si utilizzi l’acqua della Sorgente del Montone Blu, così nelladi Unadi14, Ramon e Antonito cercheranno di soddisfare la sua richiesta altrimenti il bambino non sarà battezzato. Le stramberie della bottegaia saranno così assecondate, con la speranza che possano servire a far cessare i continui pianti del piccolo. Vi ricordiamo che le puntate già andate in onda sono disponibili sul sito Mediaset Play. Maria De ...

