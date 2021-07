Torricella | allarme per un disperso nel mare di Torre Ovo | notte di ricerche

(Di mercoledì 14 luglio 2021) NeldiOvo, frazione del comune di, è stato cercato senza esito per tutta laun presunto: l’era stato lanciato da alcuni ragazzi. Credit: PixabayNel corso della tarda serata di ieri, martedì 13 luglio, sono scattate ledi un presuntoinOvo, nella Marina di, in Puglia. A dare l’sono stati alcuni ragazzi intorno alle ore 20, dopo aver visto un giovane in evidente stato di difficoltà sbracciare ...

