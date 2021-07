Timothée Chalamet e Tilda Swinton, l’incredibile coppia a Cannes 2021 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sul red carpet del 12 luglio, il Festival di Cannes ha dato libero spazio ad una coppia artistica che ha catturato con facilità l’attenzione, sia per la loro fama indiscussa che per i look eccentrici. Stiamo parlando di Timothée Chalamet e Tilda Swinton, entrambi chiamati sul tappeto rosso della Croisette per presentare il film The French Dispatch diretto da Wes Anderson. Sin dal primo istante, hanno catturato l’obiettivo delle fotocamere per la loro complicità: tantissimi sono gli scatti che hanno fatto il giro del web dove i due attori si abbracciano, si tengono per mano, si sorridono. ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sul red carpet del 12 luglio, il Festival diha dato libero spazio ad unaartistica che ha catturato con facilità l’attenzione, sia per la loro fama indiscussa che per i look eccentrici. Stiamo parlando di, entrambi chiamati sul tappeto rosso della Croisette per presentare il film The French Dispatch diretto da Wes Anderson. Sin dal primo istante, hanno catturato l’obiettivo delle fotocamere per la loro complicità: tantissimi sono gli scatti che hanno fatto il giro del web dove i due attori si abbracciano, si tengono per mano, si sorridono. ...

Advertising

infoitinterno : Cannes 2021: tutti pazzi di Timothée Chalamet - FeedMeTrash1 : Ho appena scoperto che tom holland e timothée chalamet non sono la stessa persona chiedetemi come sto - mascolosavesme : RT @darthIoki: sangiovanni è la versione un po’ tamarra di timothée chalamet - lessismoreeee : CHI NON SA CHI È TIMOTHEE CHALAMET MI TOLGA IL FOLLOW ORA PRIMA CHE LO BLOCCHI - offycrm : Il crm apre i battenti e cerca Timothee Chalamet!?? cerco gdr | nuovo gdr | gdr attivo -

Ultime Notizie dalla rete : Timothée Chalamet Cannes 2021, Timothée Chalamet nudo nella clip video di The French Dispatch Fox Searchlight ha rilasciato una nuova clip video del film The Frech Dispatch che mostra niente meno che Timothée Chalamet nudo . Si tratta di una scena del film di Wes Anderson che è stato appena presentato in anteprima mondiale all'ultima edizione del Festival di Cannes 2021. Come riportato da Av Club, ...

Cannes 2021: Tilda Swinton e il divertente scherzo a Timothée Chalamet (VIDEO) Tilda Swinton , al termine della proiezione di The French Dispatch a Cannes 2021, ha fatto un divertente scherzo a Timothée Chalamet , come rivela un video condiviso online. L'attrice ha sfruttato i nove minuti di applausi da parte del pubblico per agire mentre la giovane star di Chiamami col tuo nome non si ...

Timothée Chalamet indossa la giacca sportiva di cui tutti avremmo bisogno adesso Esquire Italia Fox Searchlight ha rilasciato una nuova clip video del film The Frech Dispatch che mostra niente meno chenudo . Si tratta di una scena del film di Wes Anderson che è stato appena presentato in anteprima mondiale all'ultima edizione del Festival di Cannes 2021. Come riportato da Av Club, ...Tilda Swinton , al termine della proiezione di The French Dispatch a Cannes 2021, ha fatto un divertente scherzo a, come rivela un video condiviso online. L'attrice ha sfruttato i nove minuti di applausi da parte del pubblico per agire mentre la giovane star di Chiamami col tuo nome non si ...