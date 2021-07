SXR | Fassina | parole Raggi agghiaccianti | a Tiburtina persone e non rifiuti

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “È agghiacciante la lettura delledella Sindaca, dell’Assessora Meleo e della Delegata della Sindaca alle Periferie. Esprimono soddisfazione per aver sgomberato e ripulito il Piazzale Est della Stazionecome se fosse occupato da.” “Li, accampate, c’erano, uomini e donne, disperate e senza alcuna attenzione da parte delle istituzioni, assistiti soltanto dai volontari del Baobab.” “La Delegata della Sindaca, senza alcun imbarazzo, afferma che ‘Ci sarà un bando a cui potrà partecipare anche Baobab’, come se l’amministrazionenon avesse ...

paolorm2012 : SXR, Fassina: Aula mai ascoltata, Roma non si governa solo con delibere - Roma – “Non ho trovato nei confronti di q… -

Ultime Notizie dalla rete : SXR Fassina

RomaDailyNews

Roma " "Nonostante il mandato della Sindaca Raggi sia oramai scaduto e la sua amministrazione abbia perso da tempo la maggioranza in Assemblea Capitolina, la Giunta procede imperterrita e incurante ...Roma " "Non ho trovato nei confronti di questa Assemblea quella disponibilità all'ascolto che sarebbe stata necessaria, c'è stata un'assenza o carenza di disponibilità che ha riguardato non solo l'...Roma - "Non ho trovato nei confronti di questa Assemblea quella disponibilità all'ascolto che sarebbe stata necessaria, c'è stata un'assenza o carenza di ...