Serie A – Calendario 2021-2022

Advertising

Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il commento di Simone #Inzaghi dopo la definizione del calendario della @SerieA 21/22 ?? - DAZN_IT : Manca poco all'inizio della nuova stagione di Serie A ?? Non perdere la presentazione del calendario alle 18.30 live… - tuttonapoli : UFFICIALE - Calendario Serie A 20211/22, debutto col Venezia! Alla 3ª c'è la Juve, derby all'11ª. Ultima a La Spezia - cantianecke : RT @Gazzetta_it: Il calendario completo della stagione 2021/2022 #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Calendario

Contrariamente ad altre edizioni dellaA, ildel girone di ritorno non sar simmetrico a quello di andata e infatti la prima di ritorno presenta partite diverse: Salernitana - Venezia ......importanti per mettere alla prova testa e gambe - dovrà affrontare un big match dopo l'altro inA: Fiorentina, Inter e Milan. Tra l'altro, sarà l'unica squadra a non beneficiare del...Durante il sorteggio del nuovo calendario di Serie A è intervenuto il vice Presidente della Juventus Pavel Nedved. L’ex centrocampista della Juventus ha parlato di diversi temi, tra cui di Maurizio ...Di seguito le grafiche con il calendario completo della Serie A 2021/22 e gli orari stabiliti in cui si disputeranno i match nei fine settimana.