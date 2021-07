Serie A 2021/2022: la divisione dei match tra Dazn e Sky in ogni giornata (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sorteggio della Serie A 2021/2022 è stato stilato e così adesso c’è davvero soltanto da contare i giorni da qui all’inizio del campionato fissato per sabato 21 agosto. Per i tifosi, però, è altrettanto importante capire come poter guardare la stagione in tv: Dazn, come è noto, si è aggiudicate tutte le partite, sette di queste in esclusiva, mentre Sky si accontenta di tre partite non in esclusiva. Andiamo allora a scoprire la suddivisione tra Dazn e Sky in ogni giornata tipo, così come resa nota dalla Lega Serie A. Sabato ore 15.00 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sorteggio dellaè stato stilato e così adesso c’è davvero soltanto da contare i giorni da qui all’inizio del campionato fissato per sabato 21 agosto. Per i tifosi, però, è altrettanto importante capire come poter guardare la stagione in tv:, come è noto, si è aggiudicate tutte le partite, sette di queste in esclusiva, mentre Sky si accontenta di tre partite non in esclusiva. Andiamo allora a scoprire la sudtrae Sky intipo, così come resa nota dalla LegaA. Sabato ore 15.00 ...

Advertising

Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - IFTVofficial : Serie A Schedule for 2021/22 ?????? MATCHDAY 1??: Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Inter - Ge… - SuperQuarkRai : In attesa che stasera, #14luglio, inizi la nuova serie di sette puntate di #Superquark, ci vediamo Piero Angela che… - cmercatoweb : ???? #SerieA, il calendario completo per il campionato 2021/22: #JuventusMilan alla quarta giornata, #InterJuventus… - BluFox70 : RT @Inter_TV: ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appuntamento c… -