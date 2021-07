Sardegna, la piccola spiaggia ‘gioiello’ che forse non hai mai visto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Difficile trovare una spiaggia che non sia un sogno in Sardegna; l’isola offre un paesaggio e un mare da mille e una notte. Tra le zone più belle c’è la costa dell’Ogliastra che racchiude una spiaggia gioiello che forse in molti non conoscono. Si chiama Cala Sisine ed è un vero paradiso terrestre: mare cristallino, fondale bianchissimo un angolo di natura incontaminata che vale la pensa essere visto. LEGGI ANCHE: — Puoi fare le vacanze sull’isola spendendo solo 1 euro: ecco come A metà strada tra la Grotta del Fico e Cala Luna, nella costa del Baunei, si estende per 200 metri questa meraviglia. ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 luglio 2021) Difficile trovare unache non sia un sogno in; l’isola offre un paesaggio e un mare da mille e una notte. Tra le zone più belle c’è la costa dell’Ogliastra che racchiude unagioiello chein molti non conoscono. Si chiama Cala Sisine ed è un vero paradiso terrestre: mare cristallino, fondale bianchissimo un angolo di natura incontaminata che vale la pensa essere. LEGGI ANCHE: — Puoi fare le vacanze sull’isola spendendo solo 1 euro: ecco come A metà strada tra la Grotta del Fico e Cala Luna, nella costa del Baunei, si estende per 200 metri questa meraviglia. ...

Advertising

kiara86769608 : RT @SardiniaPost: Tragedia in mare a Cagliari. Si chiamava Gabriele Ibba il giovane sub che al tramonto ha perso la vita nelle acque davant… - SardiniaPost : Tragedia in mare a Cagliari. Si chiamava Gabriele Ibba il giovane sub che al tramonto ha perso la vita nelle acque… - vivere_sardegna : Immersione fatale a Marina Piccola, lacrime a Cagliari per la morte di Gabriele Ibba - vivere_sardegna : Cagliari, dramma a Marina Piccola: sub 20enne muore dopo essersi tuffato da un gommone - SardiniaPost : ?? Tragedia al Poetto di Cagliari ?? Un sub ha perso la vita davanti alla Sella Del Diavolo. L'allarme è scattato poc… -