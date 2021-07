Roma, Pinto: “Insieme a Mourinho vogliamo costruire una grande squadra” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto è intervenuto in occasione della presentazione del calendario di Serie A 2021/2022: “Siamo molto motivati per l’arrivo di Mourinho. José ha un rapporto speciale con i giocatori, tra cui Edin Dzeko, molto motivato in vista della prossima stagione. Il progetto di tre anni ha convinto Mourinho a venire a Roma. Lavoreremo Insieme per riportare la Roma al successo e costruire un grande club. E’ una bella sfida per entrambi. Sarà una strada lunga e difficile, ma faremo di tutto per vincere“. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il direttore sportivo dellaTiagoè intervenuto in occasione della presentazione del calendario di Serie A 2021/2022: “Siamo molto motivati per l’arrivo di. José ha un rapporto speciale con i giocatori, tra cui Edin Dzeko, molto motivato in vista della prossima stagione. Il progetto di tre anni ha convintoa venire a. Lavoreremoper riportare laal successo eunclub. E’ una bella sfida per entrambi. Sarà una strada lunga e difficile, ma faremo di tutto per vincere“. ...

