Non è vero che l’Aifa si aspetta migliaia di decessi legati ai vaccini (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il 12 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un post pubblicato su Facebook il 9 luglio 2021 e intitolato “Vi stanno sotterrando e li ringraziate pure?”. Il post riporta alcune informazioni contenute nel quinto rapporto di sorveglianza dei vaccini contro la Covid-19 stilato dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e pubblicato il 10 giugno 2021. In particolare, fa riferimento alle pagine 25 e 26 affermando che, per esempio, «per la prima dose di vaccino si aspettavano 2.034 morti nella fascia 30-69 anni e 13.511 morti nella fascia 70+ solo nella PRIMA SETTIMANA» o che «nella seconda settimana dopo il vaccino si ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il 12 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un post pubblicato su Facebook il 9 luglio 2021 e intitolato “Vi stanno sotterrando e li ringraziate pure?”. Il post riporta alcune informazioni contenute nel quinto rapporto di sorveglianza deicontro la Covid-19 stilato dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e pubblicato il 10 giugno 2021. In particolare, fa riferimento alle pagine 25 e 26 affermando che, per esempio, «per la prima dose di vaccino sivano 2.034 morti nella fascia 30-69 anni e 13.511 morti nella fascia 70+ solo nella PRIMA SETTIMANA» o che «nella seconda settimana dopo il vaccino si ...

