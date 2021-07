Maxi assembramenti – Prefetto di Roma: “Figc non ha rispettato i patti” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi fa sapere che la festa dell’Italia era vietata. La vittoria dell’Italia all’Europeo ha fatto scattare molte polemiche. Lo scontro tra Chiellini e Speranza per il giro in bus è uno dei tanti. Ora arriva anche l’intervento del Prefetto di Roma che attraverso le pagine del Corriere della Sera svela un altro retroscena: Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati. La Figc chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 luglio 2021) IldiMatteo Piantedosi fa sapere che la festa dell’Italia era vietata. La vittoria dell’Italia all’Europeo ha fatto scattare molte polemiche. Lo scontro tra Chiellini e Speranza per il giro in bus è uno dei tanti. Ora arriva anche l’intervento deldiche attraverso le pagine del Corriere della Sera svela un altro retroscena: Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma inon sono stati rispettati. Lachiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per...

