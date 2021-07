"Le mie ovaie esultano. Te la darei come...". Tutto in pubblico, molestare un uomo si può: cosa è costretto a subire Matteo Berrettini (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pensa un po' se l'avessero fatto al contrario, o meglio a rovescio, visto che parliamo di tennis. Se la finale di Wimbledon fosse stata una specie di Wimbledonna, ci fosse arrivata una fascinosa tennista azzurra e lei fosse stata sommersa da giudizi di lode per il suo aspetto e allusioni un po' osé, l'Italia tutta del politicamente corretto sarebbe scesa in campo (da gioco) per porre rimedio al vile affronto. Invece è successo a Matteo Berrettini, finalista perdente con onore e ragazzone moro di un metro e 92 centimetri con capelli ricci, sorriso da attore e sguardo tenebroso. Da qui la comprensibile reazione entusiasta, tempestata di ormoni, delle sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pensa un po' se l'avessero fatto al contrario, o meglio a rovescio, visto che parliamo di tennis. Se la finale di Wimbledon fosse stata una specie di Wimbledonna, ci fosse arrivata una fascinosa tennista azzurra e lei fosse stata sommersa da giudizi di lode per il suo aspetto e allusioni un po' osé, l'Italia tutta del politicamente corretto sarebbe scesa in campo (da gioco) per porre rimedio al vile affronto. Invece è successo a, finalista perdente con onore e ragazzone moro di un metro e 92 centimetri con capelli ricci, sorriso da attore e sguardo tenebroso. Da qui la comprensibile reazione entusiasta, tempestata di ormoni, delle sue ...

dariomazzocchi : 'Le mie ovaie esultano': commento femminile dedicato via social a Berrettini. Ora immaginate un 'i miei testicoli e… - xattorneyx : Incredibile come le mie ovaie diano SOLO ED ESCLUSIVAMENTE problemi - xkekenma : niente perché la prendo come una sfida personale tra me e le mie ovaie. se non prendo niente vinco io, e a me non… - claeuds : @oioiitommo_ in senso positivo però, le mie ovaie sono preziose - oioiitommo_ : @_91F1N3XL0v3R SULLE MIE OVAIE PERÒ -