La commovente storia di Salvini che in due ore cambia idea sulle “riaperture in sicurezza” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dire tutto e il contrario di tutto, in due ore. I profili social di Matteo Salvini non mentono e raccontano una narrazione distopica che sembra essere la caratteristica principe della comunicazione del leader della Lega. Lo abbiamo visto in passato, a inizio pandemia, quando nel giro di pochi giorni è passato dal chiedere la chiusura di tutto al volere la riapertura di tutto. Con molta nonchalance. Un ritornello che si ripete anche al giorno d’oggi sul tema del giorno: quello del Green pass per accedere ai locali (come deciso in Francia e Grecia). Ma l’auto-smentita arriva, questa volta, nel giro di un paio d’ore. Salvini cambia ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dire tutto e il contrario di tutto, in due ore. I profili social di Matteonon mentono e raccontano una narrazione distopica che sembra essere la caratteristica principe della comunicazione del leader della Lega. Lo abbiamo visto in passato, a inizio pandemia, quando nel giro di pochi giorni è passato dal chiedere la chiusura di tutto al volere la riapertura di tutto. Con molta nonchalance. Un ritornello che si ripete anche al giorno d’oggi sul tema del giorno: quello del Green pass per accedere ai locali (come deciso in Francia e Grecia). Ma l’auto-smentita arriva, questa volta, nel giro di un paio d’ore....

