Il sindaco di Londra (in parte) contro Johnson: resta l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le ultime settimane a Londra sono state difficili anche per decisioni che arrivavano dall'alto: le finali di Wembley e Wimbledon hanno provocato un flusso di persone che non può essere sottovaluto, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le ultime settimane asono state difficili anche per decisioni che arrivavano dall'alto: le finali di Wembley e Wimbledon hanno provocato un flusso di persone che non può essere sottovaluto, ...

Advertising

OlderGf : Johnson ha tolto l'obbligo di mascherina? Il sindaco di Londra la rende obbligatoria in metropolitana e nei traspor… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Gb, sindaco Londra non vuole rischiare: 'Sui mezzi pubblici solo con le #mascherine'. - pixel_di : RT @Adnkronos: #Covid #Gb, sindaco Londra non vuole rischiare: 'Sui mezzi pubblici solo con le #mascherine'. - Adnkronos : #Covid #Gb, sindaco Londra non vuole rischiare: 'Sui mezzi pubblici solo con le #mascherine'. - lifestyleblogit : Covid Gb, sindaco Londra: 'Sui mezzi pubblici solo con le mascherine' - -