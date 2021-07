Il green pass modello Macron divide gli schieramenti (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Roma, 14 lug. - Il modello di contrasto della ripresa dei contagi da Covid lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron - vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e green pass per accedere ai luoghi di socialità e mezzi di trasporto come ristoranti, bar, centri commerciali, treni e aerei - divide gli schieramenti politici italiani formando maggioranze inedite. Il rischio variante Delta L'arrivo di altre varianti, come quella Delta che ha portato ad una nuova ondata di contagi soprattutto in Gran Bretagna, chiama la politica e gli esperti sanitari a studiare ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Roma, 14 lug. - Ildi contrasto della ripresa dei contagi da Covid lanciato dal presidente francese Emmanuel- vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario eper accedere ai luoghi di socialità e mezzi di trasporto come ristoranti, bar, centri commerciali, treni e aerei -glipolitici italiani formando maggioranze inedite. Il rischio variante Delta L'arrivo di altre varianti, come quella Delta che ha portato ad una nuova ondata di contagi soprattutto in Gran Bretagna, chiama la politica e gli esperti sanitari a studiare ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - fax1974 : RT @LaStampa: Green Pass, adesso dobbiamo copiare Macron - EnzoQuareEQ7 : Ogni volta che sento @DAVIDPARENZO eccitarsi per green pass, lasciapassare, obblighi, Macron ecc e mi ricordo che è… -