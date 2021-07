I trecento studenti bloccati a Dubai: 'Oltre 100 positivi, ragazzi nel panico' (Di mercoledì 14 luglio 2021) trecento ragazzi, anche quattordicenni, bloccati in in un residence a . 'Sono nel panico, spaventati, speravano di tornare a casa dai genitori che ora, dall', ci chiedono aiuto' racconta una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021), anche quattordicenni,in in un residence a . 'Sono nel, spaventati, speravano di tornare a casa dai genitori che ora, dall', ci chiedono aiuto' racconta una ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Dubai, trecento studenti bloccati in quarantena: «Oltre 100 positivi, ragazzi nel panico» - lorenzdonofrio : RT @ilmessaggeroit: Dubai, trecento studenti bloccati in quarantena: «Oltre 100 positivi, ragazzi nel panico» - paosanna : RT @claudio_2022: Dubai, trecento studenti bloccati in quarantena: «Oltre 100 positivi, ragazzi nel panico» - claudio_2022 : Dubai, trecento studenti bloccati in quarantena: «Oltre 100 positivi, ragazzi nel panico» - ilmessaggeroit : Dubai, trecento studenti bloccati in quarantena: «Oltre 100 positivi, ragazzi nel panico» -