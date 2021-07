Green pass obbligatorio in bar e ristoranti? Sette giorni per decidere (Di mercoledì 14 luglio 2021) L?avanzata della variante Delta fa paura. E la decisione di Emmanuel Macron di rendere obbligatorio il Green pass per accedere a bar, ristoranti, bus, treni, aerei, cinema e teatri, che ha... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 luglio 2021) L?avanzata della variante Delta fa paura. E la decisione di Emmanuel Macron di rendereilper accedere a bar,, bus, treni, aerei, cinema e teatri, che ha...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - ShotSal : @impercezione Sei hai il green pass la multa si dimezza! Anzi ti pagano!! - Michele02828265 : RT @janavel7: La destra è passata dal raccattare voti sull'odio per gli altri (gli immigrati) al raccattare voti sulla salute degli italia… -