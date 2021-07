Fortnite ha rimosso un oggetto di gioco: tutto a causa di un bug (Di mercoledì 14 luglio 2021) A distanza di poche ore dal lancio, Fortnite ha già dovuto disattivare un oggetto di gioco a causa di un bug Insieme alle tantissime aggiunte che stanno arrivando su Fortnite, ci sono anche gli ormai tradizionali oggetti rimossi a causa di bug. tutto normale, considerando quante novità vengono introdotte quasi quotidianamente da parte della software L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) A distanza di poche ore dal lancio,ha già dovuto disattivare undidi un bug Insieme alle tantissime aggiunte che stanno arrivando su, ci sono anche gli ormai tradizionali oggetti rimossi adi bug.normale, considerando quante novità vengono introdotte quasi quotidianamente da parte della software L'articolo proviene da Inews.it.

lamalucis2 : RT @sunrise_andrew: @lamalucis2 No no figa, sponsorizza nft passando per fortnite, non so quanto vada bene alla epic “A causa di un disgu… - sunrise_andrew : @lamalucis2 No no figa, sponsorizza nft passando per fortnite, non so quanto vada bene alla epic “A causa di un d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite rimosso Gli occhi dell'antitrust sugli App store di Google e Apple Apple, allora, ha rimosso Fortnite dall'app store, il che ha portato a una diatriba legale che ancora non è risolta. E che, a distanza di mesi, va avanti con fortune alterne in diversi stati, perché ...

Come sbloccare Deadpool Fortnite ... nonché uno dei primi 'supereroi' ad arrivare all'interno di Fortnite (questo prima di una lunga ... il costume di Deadpool a un certo punto è stato rimosso dal gioco (in quanto le skin puntano a essere ...

Fortnite: il Toro Gonfiabile è già stato disattivato a causa di un bug Ancora una volta uno dei nuovi gadget di Fortnite Capitolo 2, il Toro Gonfiabile, è stato disattivato a poche ore dal suo arrivo.

