Final Fantasy X-3 | esiste una bozza e un giorno potrebbe diventare realtàHDblog it

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Al momento la priorità è però proseguire nello sviluppo diVII Remake.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Tidus, Yuna, Wakka, Auron e tutti gli altri:X , uscito 20 anni fa su PlayStation 2 , con la sua storia e i suoi personaggi è stato uno dei capitoli di maggior successo della saga, al punto che Square Enix a qualche anno di ...... con un forte focus sulla trama e un sistema di combattimento a turni stratificato e appagante (ricordando titoli come Pokémon,o Dragon Quest). E oggi, dopo 4 anni dal lancio del ...A distanza di diversi anni da Final Fantasy X-2, Nomura afferma che ci le possibilità per un inaspettato terzo capitolo ambientato nel mondo di Spira.Durante un'intervista Tetsuya Nomura, Motomu Toriyama e Kazushige Nojima aprono un nuovo spiraglio di speranza per FINAL FANTASY X-3.