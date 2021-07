Esplode un autobus che finisce nella scarpata | 13 morti | 28 i feriti

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono circa 13 le persone morte oggi in Pakistan in seguito ad un'esplosione avvenuta a bordo di unnel distretto di Upper Kohistan ,provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Sarhad). Tra le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esplode autobus

Leggi anche > A renderlo noto è stato un funzionario locale spiegando che l'esplosione ha provocato un incendio e che, subito dopo, l'è precipitato in un burrone finendo sulla sponda di un ...... 'Giro bus scoperto abusivo' Dopo la gioia per la vittoria degli Europei in Italiala ... Ci avevano assicurato che il trasferimento sarebbe avvenuto con uncoperto. Invece poco dopo l'...Sono circa 13 le persone morte oggi in Pakistan in seguito ad un'esplosione avvenuta a bordo di un autobus nel distretto di Upper Kohistan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Sarhad). Tra ...Bufera su Bonucci e Chiellini, il retroscena sulle minacce dei difensori. La festa è già alle spalle ma dopo Euro2020 vengono fuori aspetti polemici che non erano emersi a caldo ...