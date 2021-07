Emmy Awards 2021 | tutte le nomination

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ledegliincoronano (temporaneamente, dal momento che si tratta appunto di candidature) The Crown e The Mandalorian 2. L’annuncio relativo ai titoli in gara nelle varie categorie dei premi dell’Academy of Television Arts and Sciences ha rivelato il testa a testa tra il dramma storico di Netflix e la seconda stagione del live action targato Disney+, entrambi con 24 candidature a testa, con The Mandalorian particolarmente forte nelle categorie tecniche. Seguono, per numero di, la prima serie Marvel di Disney+ WandaVision (23), la comedy di Apple tv+ Ted Lasso (20) e le ...

... uno dei successi più recenti di Netflix , lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha commentato le 12 nomination ottenute dalla serie in costume ai 73esimi Primetime, anche come miglior ...MJ Rodriguez è appena entrata nella storia come la prima persona transgender ad aver ricevuto una candidatura agli. Per l'edizione 2021 dei principali premi televisivi statunitensi, infatti, l'attrice transgender fa parte della rosa delle nominate nella categoria Migliore attrice protagonista. ...Sono state annunciate le candidature all’edizione 2021 dei principali premi televisivi americani, i Primetime Emmy Awards. Come sempre i premi della Academy of Television Arts and Sciences hanno molte ...Testa a testa (con 24 cadidature) per «The Crown» e «The Mandalorian 2», mentre la sfida è aperta tra HBO e Netflix. Tutte le candidature degli Emmy 2020 ...