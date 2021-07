Drone con controller su Topolino, arriva il gadget Topodrone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da mercoledì 14 luglio il divertimento prende il volo grazie a Topolino che, per la prima volta nella sua storia, propone un gadget super innovativo: il TopoDrone, un vero Drone con controller che può volare fino a 30 metri di altezza ed è capace di acrobazie aeree mozzafiato. Semplice da pilotare, sicuro, ma allo stesso tempo sfidante e divertente, nonché tecnologicamente impeccabile: il TopoDrone è pronto a diventare il protagonista di questa estate sulle spiagge, nei giardini, nei parchi, ma anche nelle case di tutti i lettori di Topolino. Il TopoDrone ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da mercoledì 14 luglio il divertimento prende il volo grazie ache, per la prima volta nella sua storia, propone unsuper innovativo: il Topo, un veroconche può volare fino a 30 metri di altezza ed è capace di acrobazie aeree mozzafiato. Semplice da pilotare, sicuro, ma allo stesso tempo sfidante e divertente, nonché tecnologicamente impeccabile: il Topoè pronto a diventare il protagonista di questa estate sulle spiagge, nei giardini, nei parchi, ma anche nelle case di tutti i lettori di. Il Topo...

Advertising

RoRoi92375042 : @zawzaw_ph Io farei video con drone così per strafare?? - mfoolsjam : @The_IAM_guy Sbaglierò io eh ma credo che le forze dell'ordine siano pagate anche per intervenire in questi casi, n… - gruppoiren : Il Team DIRECT @PoliTOnews e il Dipartimento Beni Culturali @unisalento in missione per studiare un… - libellula58 : RT @Blowjoint: @fattoquotidiano Uh, in Spagna invece la #Cannabis arriva direttamente coi droni. - DroneGenova : Il quartiere di Begato nasce nel 1980 e con una serie di edifici conta 1.600 alloggi La riqualificazione inizia ad… -