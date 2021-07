Draghi | Cartabia visit ' warder brutality' jail

(Di mercoledì 14 luglio 2021) ROME, JUL 14 - Premier Marioand Justice Minister Martaon Wednesdayed anear Naples where 52 prison guards were recently arrested on suspicion of brutally beating inmates ...

Advertising

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio,… - davidefaraone : Un bel segnale Draghi e Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Domani #14luglio il Presidente Draghi e la Ministra della Giustizia Cartabia visiteranno la Casa Circond… - FF_AAediPolizia : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi e la Ministra Cartabia intervengono alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere In diretta… - MattiaGallo17 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi e la Ministra Cartabia intervengono alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere In diretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Cartabia

APPROFONDIMENTI CASERTA Pestaggi ai detenuti,in visita al carcere VIOLENZE Video CRONACA Video GIUSTIZIA Prescrizione e processo, la riforma in Cdm: due anni per... PAY Quattro ore ...Leggi Anche La Lega è il primo sponsor della riforma 'ammazzaprocessi'. Salvini incontrae dice: 'Approvarla entro l'estate' Solo ieri invece, fonti del Nazareno avevano assecondato ...Draghi che era atteso per le 16, è arrivato con una ventina di minuti di ritardo rispetto al previsto. Poco prima, invece, la ministra della giustizia Marta Cartabia, ha fatto il suo ingresso in ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per una visita con la Guardasigilli Marta ...