DigiTouch sale all’80% della tech company Meware

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) –, Cloud Marketingquotata su AIM Italia, ha perfezionato l’acquisto di un ulteriore 20% del capitale sociale di, società specializzata nei servizi ICT e con focus sulla progettazione e implementazione di soluzioni IT, portando la propria quota di partecipazione. Il corrispettivo dell’operazione odierna è pari a 430 mila euro, al nettoposizione finanziaria netta. Il restante 20% delle quote verrà acquisito dain un’ultima tranche entro il 2022. Nel 2020ha registrato ricavi pari a 7,46 milioni di euro, ...

Teleborsa

