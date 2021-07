Crescono ancora i contagi in Sardegna, più di 130 nuovi casi di coronavirus (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Visited 231 times, 255 visits today) Notizie Simili: Aumentano i contagi in Sardegna, più di 170 nuovi casi In Sardegna 11 nuovi casi di coronavirus e un… Più di 50 nuovi casi di coronavirus ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Visited 231 times, 255 visits today) Notizie Simili: Aumentano iin, più di 170In11die un… Più di 50di...

Advertising

ilgoriziano : #Covid19, crescono ancora i contagi in #Fvg, nuovi casi dall'estero. #ilgoriziano - romi_andrio : RT @GiovaQuez: Non crescono solo i contagi, oggi 50 decessi in UK. Dato ancora contenuto ma il più alto da aprile. Vaccinare, vaccinare, va… - MatteoDiLallo : RT @GiovaQuez: Non crescono solo i contagi, oggi 50 decessi in UK. Dato ancora contenuto ma il più alto da aprile. Vaccinare, vaccinare, va… - silvia22150865 : RT @giandoserrao: 2- Per la matematica, le percentuali di studenti sotto il livello minimo di competenza crescono ancora: in Campania 73%,… - giandoserrao : 2- Per la matematica, le percentuali di studenti sotto il livello minimo di competenza crescono ancora: in Campania… -