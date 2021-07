Covid, nuovi casi superano quota 2.000. Tasso positività in aumento all'1%. DATI (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il bollettino del ministero della Salute del 14 luglio segnala 2.153 contagi in 24 ore: l’ultima volta sopra i 2mila era stata più di un mese fa, il 10 giugno (2.079). Cresce anche la percentuale di positivi sui tamponi giornalieri. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari, tornano a salire le persone in isolamento domiciliare Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il bollettino del ministero della Salute del 14 luglio segnala 2.153 contagi in 24 ore: l’ultima volta sopra i 2mila era stata più di un mese fa, il 10 giugno (2.079). Cresce anche la percentuale di positivi sui tamponi giornalieri. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari, tornano a salire le persone in isolamento domiciliare

Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - borghi_claudio : Due parole dal convegno di ieri #RebalancingEurope su #ObbligoVaccinale e economia. - Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - corgi_lover : RT @SkyTG24: Covid, nuovi casi superano quota 2.000. Tasso positività in aumento all'1%. DATI - edavid57edavid : RT @repubblica: ?? Covid in Italia, il bollettino di oggi: 2.153 nuovi casi, 23 morti -