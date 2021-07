Concorsi scuola: le procedure in arrivo entro la fine del 2021 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Previsti entro la fine dell’anno diversi Concorsi scuola. Si tratta di Concorsi relativi a bandi già pubblicati, come i Concorsi ordinari del 2020, e altri Concorsi i cui bandi sono in arrivo, come il nuovo concorso straordinario previsto dagli emendamenti al Decreto Sostegni bis, in fase di conversione in legge e che ha come termine ultimo per l’approvazione al Senato il 24 luglio. Diverse procedure, che prevedono nuove modalità di svolgimento ma soprattutto grandi novità per i precari. Un emendamento al Sostegni bis ha infatti previsto, ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Previstiladell’anno diversi. Si tratta direlativi a bandi già pubblicati, come iordinari del 2020, e altrii cui bandi sono in, come il nuovo concorso straordinario previsto dagli emendamenti al Decreto Sostegni bis, in fase di conversione in legge e che ha come termine ultimo per l’approvazione al Senato il 24 luglio. Diverse, che prevedono nuove modalità di svolgimento ma soprattutto grandi novità per i precari. Un emendamento al Sostegni bis ha infatti previsto, ...

Advertising

AzzolinaLucia : Diamo il giusto nome alle cose, per rispetto delle famiglie che mandano i loro figli a scuola, per rispetto degli s… - concorsando_it : A che punto sono i #ConcorsiScuola 2021? Nel nostro approfondimento analizziamo la situazione di tutte le procedur… - ProDocente : Concorsi scuola, semplificazione per le procedure già bandite: ecco cosa accadrà - QuotidianPost : Concorsi scuola: per le assunzioni bisognerà attendere settembre 2022? - orizzontescuola : Concorsi scuola, semplificazione per le procedure già bandite: ecco cosa accadrà -