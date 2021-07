Cda Rai, il Senato nomina Di Majo e Di Biasio. Malcontento tra i Cinque Stelle (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Rai ha dei nuovi membri all’interno del Consiglio di amministrazione: si tratta di Igor Di Biasio e Alessandro Di Majo nominati dal Senato oggi, 14 luglio, rispettivamente con 102 e 78 voti. De Biasio era appoggiato da Lega e Forza Italia; Di Majo dal Movimento Cinque Stelle. C’è poi il consigliere Giampaolo Rossi che ha ottenuto 20 voti, 12 quelli dispersi, mentre sono 13 le schede bianche e 34 quelle nulle. Simona Agnes è stata indicata da Forza Italia, alla Camera; il centrosinistra – Pd, Leu e M5s – ha invece fatto il nome di Francesca Bria. Per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Rai ha dei nuovi membri all’interno del Consiglio di amministrazione: si tratta di Igor Die Alessandro Diti daloggi, 14 luglio, rispettivamente con 102 e 78 voti. Deera appoggiato da Lega e Forza Italia; Didal Movimento. C’è poi il consigliere Giampaolo Rossi che ha ottenuto 20 voti, 12 quelli dispersi, mentre sono 13 le schede bianche e 34 quelle nulle. Simona Agnes è stata indicata da Forza Italia, alla Camera; il centrosinistra – Pd, Leu e M5s – ha invece fatto il nome di Francesca Bria. Per ...

Pinucciosono : Oggi si vota per il CDA della Rai dove sono candiato sia alla Camera che al Senato. Onorevoli votatemi. Queste le m… - ilfoglio_it : Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi so… - ilriformista : Lo ‘schiaffo’ di Draghi ai partiti: sono Carlo Fuortes e Marinella Soldi i due nomi scelti per la Rai - MariMario1 : RT @edosyloslabini: Sembra che il centrodestra stia lasciando la maggioranza del Cda #Rai in mano alla sinistra, la solita scelta suicida.… - maurizioft : RT @Michele_Anzaldi: CdA Rai, oggi si vota. Anzaldi: 'M5s e Pd non ci hanno coinvolti. Scelta istituzionalmente sconveniente' -