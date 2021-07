Belen nella bufera, partorisce e l’ospedale che la ospita prende una decisione che fa molto discutere (Di mercoledì 14 luglio 2021) Belen Rodriguez, la bellissima argentina che ha fatto perdere la testa a Fabrizio Corona e che dopo la rottura, per la seconda volta con l’ex marito Stefano De Martino pareva inconsolabile, ieri ha toccato il cielo con un dito per la nascita della sua bambina, Luna Marie, per lei secondo figlio dopo Santiago avuto dall’ex ballerino di Amici. Belen, che da quasi un anno sta vivendo una bellissima storia d’amore con il suo compagno Antonino Spinalbanese che è diventato papà per la prima volta, ha avuto un parto naturale ed è nata la bellissima Luna Marie che pesava 2.9Kg. l’ospedale dove è ricoverata Belen ha ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 14 luglio 2021)Rodriguez, la bellissima argentina che ha fatto perdere la testa a Fabrizio Corona e che dopo la rottura, per la seconda volta con l’ex marito Stefano De Martino pareva inconsolabile, ieri ha toccato il cielo con un dito per la nascita della sua bambina, Luna Marie, per lei secondo figlio dopo Santiago avuto dall’ex ballerino di Amici., che da quasi un anno sta vivendo una bellissima storia d’amore con il suo compagno Antonino Spinalbanese che è diventato papà per la prima volta, ha avuto un parto naturale ed è nata la bellissima Luna Marie che pesava 2.9Kg.dove è ricoverataha ...

ANG3LS3D3MONS : e comunque non l'ho ancora flexato ma la figlia di Belen è nata nella mia città - paoloangeloRF : Belén Rodríguez mamma bis: è nata Luna Marì. I follower: «Sei nata nella notte dei campioni»-… - lapiazzaweb : La piccola è nata nella notte della vittoria dell'Italia a #Padova ?? - luccozza : Belen che nella stessa giornata partorisce e vede vincere sia l’Italia che l’Argentina ha un culo grande come una c… - BlogUomini : Tre volte festa per #BelenRodriguez che festeggia la nascita della figlia Luna nella notte, la vittoria dell'Argent… -