Assegno temporaneo figli lavoratori autonomi: requisiti, importi e domanda (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 anche i lavoratori autonomi potranno inoltrare apposita domanda telematica all'INPS per ottenere l'Assegno temporaneo per figli minori. La prestazione è destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell'attuazione dell'Assegno unico e universale che dovrà ...

