Arera | Aiget | ' luci e ombre | necessario completare liberalizzazione' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Adnkronos) - "I processi in corso - sottolinea- non hanno tuttavia modificato in misura significativa le caratteristiche strutturali del mercato dell'energia, in particolare, nel settore elettrico: il mercato nel 2020 è ancora molto concentrato, con Enel che si conferma l'operatore di gran lunga dominante nelle vendite al dettaglio e i primi 5 operatori che riforniscono l'80% dei volumi, anche in conseguenza del fatto che il servizio di maggior tutela, seppure in contrazione, continua a servire il 46% delle famiglie. Viene inoltre confermata la preoccupante tendenza, registrata negli scorsi anni, secondo cui buona parte degli switch dei clienti consiste nel ...