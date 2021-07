Un' opera in tre atti | Maurizio Cattelan mette in mostra la tua vita

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 luglio 2021) “RESPIRO” Si inizia proprio così, con un respiro. È quello il primo atto di ogni esistenza, seguito da un pianto. Il respiro è nascita e. Un uomo e un cane, un equilibrio leggero in marmo bianco di Carrara. Un piccolo bagliore in un deserto di oscurità. Fai attenzione, non disturbare. C’è da rispettare un rapporto liturgico, un vincolo che lega due esseri viventi. Due piedi nudi, quattro zampe, uno zuccotto. Aria che passa anche se non la vedi passare. Miseria e sacralità. Sei qui per una, vero? Il fatto è che quella persona vicino a quel cane sembri proprio tu. È solo l’inizio. F...