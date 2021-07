Super Mario ha un orologio Tag Heuer da più di $2000! (Di martedì 13 luglio 2021) Nintendo ha collaborato con la società svizzera TAG Heuer per lanciare un'edizione limitata Tag Heuer Connected con Super Mario come protagonista. L'azienda svizzera è nota soprattutto per i suoi orologi e cronografi sportivi, molti legati al mondo del motorsport, ma in questo caso porta al polso l'idraulico di Nintendo grazie a questo modello che utilizza Wear OS - la versione Android per questi dispositivi. Il suo prezzo potrebbe essere oltre il budget di molti fan: 2.150 dollari. L'orologio di Mario offre quattro tipi di quadrante con la mascotte che inizialmente sarà esclusiva per ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 luglio 2021) Nintendo ha collaborato con la società svizzera TAGper lanciare un'edizione limitata TagConnected concome protagonista. L'azienda svizzera è nota soprattutto per i suoi orologi e cronografi sportivi, molti legati al mondo del motorsport, ma in questo caso porta al polso l'idraulico di Nintendo grazie a questo modello che utilizza Wear OS - la versione Android per questi dispositivi. Il suo prezzo potrebbe essere oltre il budget di molti fan: 2.150 dollari. L'dioffre quattro tipi di quadrante con la mascotte che inizialmente sarà esclusiva per ...

