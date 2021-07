“Siamo un esperimento” | poi arriva l’immane tragedia

(Di martedì 13 luglio 2021) Un’infermiera no-vax è morta per cause legate al Covid. La ragazza aveva contratto il virus pochi giorni prima. Sui social la sua campagna contro il vaccino. Infermiera no-vax (AdobeStock)Un’infermiera è morta lo scorso fine settimana per alcune complicazioni neurologiche legate al Covid-19. La ragazza risultata positiva al virus di recente, ma nulla hanno potuto i sanitari che l’hanno soccorsa. A dare la notizia è stato l’Ochsner Lafayette General Medical Center, dove Olivia Guidry prestava servizio da diverso tempo. “Era una professionista molto amata della nostra famiglia ospedaliera – si legge nella dichiarazione – e dedita a prendersi cura di ogni paziente che è ...

Advertising

diVirgilioA : RT @mattinodinapoli: Vaccini, l'infermiera no-vax: «Non fateli, siamo un esperimento». Poi muore di Covid, aveva 21 anni - infoitsalute : «Non vaccinatevi siamo un esperimento sociale». Poi muore di Covid a 21 anni - giannicuomo : RT @mattinodinapoli: Vaccini, l'infermiera no-vax: «Non fateli, siamo un esperimento». Poi muore di Covid, aveva 21 anni - annaculini : «Non vaccinatevi siamo un esperimento sociale». Poi muore di Covid a 21 anni - biondorama : @catonano @AntalJonathan E noi siamo la generazione guinea pig del digital media, e dalle prime analisi l'esperimen… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo esperimento

unsociale diretto' scriveva su Twitter ma dopo quel tweet era stato cancellato. E ancora su Fb 'Il vaccino? Non farlo. Non è sicuro. Sono l'unica a pensare che stiano cercando di ..." Sono l'unica a pensare che stiano cercando di vedere quanto possono controllarci???", aveva scritto in un post no - vax: "unsociale diretto". L'infermiera nativa della Louisiana ...Un'infermiera no-vax è morta per cause legate al Covid. La ragazza aveva contratto il virus pochi giorni prima. Sui social contro il vaccino.Si tratta della 21enne Olivia Guidry che lavorava presso l'ospedale Ochsner Lafayette General in Lousiana (USA). La giovane è morta sabato 11 luglio a causa di complicazioni dovute all'infezione da Co ...