Roma | ‘Open Night vaccinale’ sabato 17 luglio | tutto quello che serve sapere

(Di martedì 13 luglio 2021) Nel Lazio la campagna vaccinale contro il Coronavirus procede a ritmo serrato. Numerose le iniziative-dal coinvolgimento delle farmacie ai camper vaccinali- messe in campo dalla regione per vaccinare in sicurezza quante più persone possibili. Leggi anche: Covid Lazio, arrivano i camper vaccinali. Zingaretti: ‘Andiamo a cercare le persone Comune per Comune’ Rientra tra queste l’organizzazione da parte dell’Asl6 per17di un doppio OPENdalle ore 19.00 alle 24.00 presso la Casa della Salute Villa Albani di Anzio e il centro vaccinale 2 dell’ospedale dei Castelli. In questa occasione verrà ...