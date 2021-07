Questura, Viminale, Draghi: nessuno è riuscito a dir di no a Chiellini e Bonucci (Di martedì 13 luglio 2021) Il giorno dopo quelle immagini generano preoccupazione e imbarazzo. La festa della nazionale italiana di ritorno da Wembley non doveva esserci, per lo meno non così. Decine di migliaia di persone si sono invece assembrate sotto il pullman scoperto che è andato in giro per le vie della città, a partire da Palazzo Chigi, dove una piccola folla attendeva dietro le transenne. E tanti saluti alle norme anti assembramento, agli inviti del ministero della Salute a festeggiare “responsabilmente”, utilizzando mascherine e norme di distanziamento. Ventiquattr’ore dopo nessuno vuole scottarsi con una scelta che verrà tirata fuori - a torto o a ragione - al primo risalire dei ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Il giorno dopo quelle immagini generano preoccupazione e imbarazzo. La festa della nazionale italiana di ritorno da Wembley non doveva esserci, per lo meno non così. Decine di migliaia di persone si sono invece assembrate sotto il pullman scoperto che è andato in giro per le vie della città, a partire da Palazzo Chigi, dove una piccola folla attendeva dietro le transenne. E tanti saluti alle norme anti assembramento, agli inviti del ministero della Salute a festeggiare “responsabilmente”, utilizzando mascherine e norme di distanziamento. Ventiquattr’ore dopovuole scottarsi con una scelta che verrà tirata fuori - a torto o a ragione - al primo risalire dei ...

