Pullman della Croce rossa con 25 ragazzi a bordo va a fuoco in galleria a Lecco: tutti illesi (Di martedì 13 luglio 2021) Le immagini diffuse dai Vigili del fuoco che mostrano le fiamme avvolgere un mezzo della Croce rossa (sulla quale viaggiavano 25 ragazzi diretti a Livigno per un campo estivo) potrebbero far pensare ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 13 luglio 2021) Le immagini diffuse dai Vigili delche mostrano le fiamme avvolgere un mezzo(sulla quale viaggiavano 25diretti a Livigno per un campo estivo) potrebbero far pensare ...

Advertising

tvdellosport : ???? Campioni d’Europa ?? • Il giro a #Roma della #Nazionale italiana sul pullman scoperto circondato dai tifosi Anc… - RaiNews : Il bagno di folla all'indomani del successo contro l'Inghilterra - DavidAloia : Mi chiedo ma chi è quel coglione che ha autorizzato il transito del pullman dell’Italia ieri?? Poi ci rompono il ca… - infoitinterno : LECCO. PULLMAN IN FIAMME IN GALLERIA DELLA SS 36 A LIERNA – FOTO - Laufan845 : RT @teamvlorelai: Eccoci con il video di Bonucci a cui stava scoppiando una vena perché non volevano che la squadra facesse il giro della c… -