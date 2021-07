Picchia il figlio e la moglie dopo una lite, arrestato un 34enne (Di martedì 13 luglio 2021) (Visited 296 times, 296 visits today) Notizie Simili: Sport, arte e musica per accendere l'estate degli… Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… L'Isola vuole agganciare il ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 13 luglio 2021) (Visited 296 times, 296 visits today) Notizie Simili: Sport, arte e musica per accendere l'estate degli… Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… L'Isola vuole agganciare il ...

Advertising

romatoday : Minaccia la moglie davanti al figlio, poi si scaglia contro di lei con calci e pugni - genovanewsgaia : La mamma chiede aiuto perché il figlio la picchia e i poliziotti intervenuti trovano marijuana - Leaderdelsettor : RT @primocanale: Genova, la mamma chiama la polizia perchè il figlio la picchia: in casa serre per la marjuana - primocanale : Genova, la mamma chiama la polizia perchè il figlio la picchia: in casa serre per la marjuana - infoitsalute : Genova, la mamma chiama la polizia perchè il figlio la picchia: in casa serre per la marjuana -