PAX West 2021 si scontra con il COVID-19 e per la prima volta i biglietti non sono sold out

(Di martedì 13 luglio 2021) PAXsarà il primo evento dell'anno in formato fisico ed il sito ha messo online i. Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, questanon c'è stato un-out, con tantiancora disponibili per l'acquisto, nonostante i posti siano comunque ridotti. Sul sito ufficiale recita ancora la dicitura "in vendita". Facendo click sul pulsante si accede la pagina della vendita di questie sebbene il carnet dei quattro giorni sia esaurito,disponibili ancora i pass giornalieri per venerdì, ...

Ultime Notizie dalla rete : PAX West

2021 sarà il primo evento dell'anno in formato fisico ed il sito ha messo online i biglietti. Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, questa volta non c'è stato un sold - out, con tanti ...La pandemia ha costretto alla cancellazione di molti eventi, ma la situazione sta migliorando e per questo il2021 è stato confermato con un evento dal vivo per questo settembre. Nello specifico l'evento si terrà dal 3 al 6 settembre al Washington State Convention Center di Seattle. Da quando è ...Biglietti ancora in vendita per il PAX West 2021, niente sold-out probabilmente a causa della pandemia da COVID-19.No! È stata la nostra community a dare il via a questa tradizione. Giuriamo che è vero! È passato un anno, ma qualcuno ha avuto l'idea che il settimo giorno del settimo mese sarebbe stato un buon gior ...