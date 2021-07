Over 58 mn COVID vaccine shots given in Italy - Speranza (Di martedì 13 luglio 2021) "We are fighting it with new, more effective weapons, but the epidemic is still going and woe ... the most important one, and today we passed the mark of 58 million doses given. "We must continue at ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 luglio 2021) "We are fighting it with new, more effective weapons, but the epidemic is still going and woe ... the most important one, and today we passed the mark of 58 million doses. "We must continue at ...

Advertising

PinoJazzing : @Twittaia1 @matteo_murdaca I rischi concreti sono solo per gli over 70, gli unici che dovrebbero essere monitorati… - nicolaprochilo : Covid-19, il report del governo sui vaccini: più di 2,5 i milioni gli over-60 senza neanche una dose #MedicalFacts… - AcAntonella : @JacopoSpirei @mariannaaprile La variate delta ancora non c'era. Quindi vedremo e speriamo ma è legittimo essere un… - michelataxistro : RT @MedicalFactsIT: Covid-19, il report del governo sui vaccini: più di 2,5 i milioni gli over-60 senza neanche una dose #MedicalFacts #COV… - Sanjuro82842057 : @mietitore85 @Coleichelegge Ci sono 3 milioni di over sessanta non vaccinati. Il covid non è un raffreddore. Li* hanno vaccinati. -