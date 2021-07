Olanda, diffusione record del virus: indice Rt sale a 2,17. Contagi decuplicati da fine giugno (Di martedì 13 luglio 2021) Ventiquattro’ore fa il premier olandese Mark Rutte si era scusato con la popolazione perché “quello che pensavamo fosse possibile in realtà non lo era”. E quindi, a due settimane dalle riaperture, nightclub e discoteche sono stati costretti a richiudere e sono state reintrodotte misure restrittive su manifestazioni ed eventi tipicamente estivi. All’origine l’aumento dei Contagi causato dalla variante Delta che il 10 luglio ha fatto registrare 10.345 nuovi casi, il massimo giornaliero registrato da Natale. E oggi arriva un’altra conferma della curva al rialzo delle infezioni da Covid: per la prima volta dall’inizio della pandemia in Olanda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Ventiquattro’ore fa il premier olandese Mark Rutte si era scusato con la popolazione perché “quello che pensavamo fosse possibile in realtà non lo era”. E quindi, a due settimane dalle riaperture, nightclub e discoteche sono stati costretti a richiudere e sono state reintrodotte misure restrittive su manifestazioni ed eventi tipicamente estivi. All’origine l’aumento deicausato dalla variante Delta che il 10 luglio ha fatto registrare 10.345 nuovi casi, il massimo giornaliero registrato da Natale. E oggi arriva un’altra conferma della curva al rialzo delle infezioni da Covid: per la prima volta dall’inizio della pandemia in...

