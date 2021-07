Messi: «Futuro? Sono disconnesso da tutto e mi godo la Copa America» (Di martedì 13 luglio 2021) Lionel Messi ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a ESPN Argentina riguardo il suo Futuro: le parole della Pulce Lionel Messi ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a ESPN Argentina riguardo il suo Futuro. Le parole della Pulce. «Sono disconnesso da tutto, non guardo niente. Mi sto godendo questo momento, le persone, e mi preparo ad andare in vacanza con la mia famiglia, che è la cosa più importante ora. La verità è che Sono felice, impossibile spiegare la felicità che provo io, la mia famiglia e i miei amici. Una bella follia tutto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Lionelha rilasciato delle brevi dichiarazioni a ESPN Argentina riguardo il suo: le parole della Pulce Lionelha rilasciato delle brevi dichiarazioni a ESPN Argentina riguardo il suo. Le parole della Pulce. «da, non guardo niente. Mi sto godendo questo momento, le persone, e mi preparo ad andare in vacanza con la mia famiglia, che è la cosa più importante ora. La verità è chefelice, impossibile spiegare la felicità che provo io, la mia famiglia e i miei amici. Una bella follia...

