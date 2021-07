Matteo Renzi e Lucio Presta indagati: ipotesi finanziamento illecito e false fatturazioni (Di martedì 13 luglio 2021) Matteo Renzi e Lucio Presta sarebbero indagati: le ipotesi al vaglio sarebbero finanziamento illecito e false fatturazioni. Il leader di Italia viva e il manager dei vip sarebbero stati iscritti dalla Procura di Roma nell’ambito di una inchiesta riguardante i rapporti economici tra i due. Matteo Renzi e Lucio Presta indagati per finanziamento illecito e false ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 luglio 2021)sarebbero: leal vaglio sarebbero. Il leader di Italia viva e il manager dei vip sarebbero stati iscritti dalla Procura di Roma nell’ambito di una inchiesta riguardante i rapporti economici tra i due.per...

Advertising

Mov5Stelle : L’ultima sparata del “Bomba”, al secolo Matteo Renzi, è un referendum (sic!) nel 2022 per abolire il… - meb : A Napoli per il nuovo libro di Matteo #Renzi. Come sempre coraggioso! Sempre al fianco di @matteorenzi, sempre… - Agenzia_Ansa : L'ex premier Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Luc… - tranellio : RT @Moonlightshad1: Matteo Renzi e Lucio Presta, il supermanager dei vipS indagati a Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni.… - REstaCorporate : RT @FQLive: #ULTIMORA Matteo Renzi e Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi Matteo Renzi e Lucio Presta indagati Matteo Renzi e Lucio Presta sarebbero indagati : le ipotesi al vaglio sarebbero finanziamento illecito e false fatturazioni . Il leader di Italia viva e il manager dei vip sarebbero stati iscritti ...

Ddl Zan, si va avanti in aula al Senato. Renzi: accordo a portata di mano ... ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi in aula al Senato. 'Serve anche un accordo di metodo, va chiesto a tutte le forze politiche. Devono andarsi incontro ma fare un patto politico perché ...

Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito Il Fatto Quotidiano Renzi indagato per finanziamento illecito: nel mirino i contratti per il documentario 'Firenze secondo me' Il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta sono indagati dalla Procura di Roma .... Un progetto, quello dell'ex presidente del Consiglio, andato in onda su Discovery Chann ...

Finanziamento illecito, Renzi indagato insieme al manager dei vip, Lucio Presta Matteo Renzi e Lucio presta sono indagati per finanziamento illecito e false fatturazioni. La Procura di Roma ha iscritto l’ex premier, e leader di Italia Viva, insieme al manager dei vip sul registro ...

e Lucio Presta sarebbero indagati : le ipotesi al vaglio sarebbero finanziamento illecito e false fatturazioni . Il leader di Italia viva e il manager dei vip sarebbero stati iscritti ...... ha detto il leader di Italia Vivain aula al Senato. 'Serve anche un accordo di metodo, va chiesto a tutte le forze politiche. Devono andarsi incontro ma fare un patto politico perché ...Il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta sono indagati dalla Procura di Roma .... Un progetto, quello dell'ex presidente del Consiglio, andato in onda su Discovery Chann ...Matteo Renzi e Lucio presta sono indagati per finanziamento illecito e false fatturazioni. La Procura di Roma ha iscritto l’ex premier, e leader di Italia Viva, insieme al manager dei vip sul registro ...