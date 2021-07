Martedì 13 luglio rilevati 13 nuovi contagi in FVG (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.342 tamponi molecolari sono stati rilevati 13 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,39%. Sono inoltre 2.042 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,1%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 4. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente ... Leggi su udine20 (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.342 tamponi molecolari sono stati13con una percentuale di positività dello 0,39%. Sono inoltre 2.042 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati2 casi (0,1%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 4. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Martedì luglio Stasera in tv, Carramba che sorpresa su Rai1: tutte le curiosità (che non sapevate) Stasera in tv su Rai1 da martedì 13 luglio, alle 21.25, torna Carramba che sorpresa, un omaggio all'artista 'più amata dagli italiani'. Una serie di appuntamenti per rivedere in azione, la grande Raffaella Carrà in uno dei ...

Guida Tv 13 luglio: Carramba che sorpresa, Mr.Wrong Ecco gli appuntamenti in prima serata per martedi 13 luglio 2021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #AscoltiTv by Radiosoap . Ogni ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 13 Luglio 2021