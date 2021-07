Maledetti verbi | a scuola non li studia più nessuno Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 13 luglio 2021) Inviato da Mario Bocola - Che problema questi! L’uso corretto dei tempi verbali da parte degli alunni sta scomparendo per sempre o giacciono in agonia perché ormai non li usa più. Saper abbinare grammaticalmente un tempo verbale ai modi del verbo quale ad esempio l’abbinamento del modo congiuntivo seguito dal condizionale è per gli studenti un’operazione mentale molto difficile, tanto che, quasi sempre gli studenti abbinano il condizionale ad un altro condizionale. L'articolo .